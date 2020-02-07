Суд в Москве взял под домашний арест медика по делу о хищении на 100 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест фигуранта дела о хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения больных с онкологическими заболеваниями на 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Бабушкинским районным судом Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Налбандяна Артема Вячеславовича, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 ("Мошенничество") сроком на два месяца, то есть до 5 апреля", - сказала собеседница агентства.

Представитель суда уточнила, что в ближайшее время будет рассмотрено ходатайство в отношении еще одного фигуранта.

Согласно материалам дела, руководитель отделения онкологического диспансера и двое врачей, фальсифицируя отчетную документацию, похищали из клиник лекарственные препараты и реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы. По предварительной информации, материальный ущерб от противоправной деятельности может превышать 100 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.