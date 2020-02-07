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Энергетики восстановили электроснабжение районов Дагестана, нарушенное из-за непогоды

В восстановительных работах принимали участие 73 бригады

МАХАЧКАЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение домов более 90 тыс. жителей Дагестана, нарушенное из-за непогоды утром в пятницу. Об этом сообщил ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"Максимально к аварийно-восстановительным работам было привлечено 73 бригады в составе 309 человек и 68 единиц специальной техники. В 19:59 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) аварийно-восстановительные работы завершены", - говорится в сообщении.

В Дагестане в пятницу утром из-за ухудшения погодных условий - ветер до 28 м/с, дождь, снег в горных районах - без света остались 320 населенных пунктов.

Отключения наблюдались в муниципалитетах Акушинского, Ахтынского, Ботлихского, Буйнакского, Дербентского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Курахского, Лакского, Левашинского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тляратинского, Хунзахского, Шамильского районов.

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РоссияДагестан
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