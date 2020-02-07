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Житель Петербурга, хранивший в магазине элементы бомбы, получил 3,5 года колонии

Суд также обязал его выплатить штраф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Владимир Иванютенко приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу за хранение в магазине "Пятерочка" элементов для самодельной бомбы и передачи их другому лицу с целью создания взрывного устройства, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года в колонии-поселении со штрафом в 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Иванютенко был задержан в феврале прошлого года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

После задержания Иванютенко был заключен в СИЗО. Следователи считали, что он в течение суток хранил в магазине на улице Дыбенко отрезок огнепроводного шнура, содержащего дымный порох, и два электродетонатора, а в середине февраля передал эти детали неизвестным для изготовления взрывного устройства. Также, по данным суда, он придерживался националистических взглядов.

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РоссияСанкт-Петербург
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