Столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японской Иокогамы

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Мощный столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японского портового города Иокогама близ Токио. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в субботу японским общественным телевидением (NHK).

Согласно кадрам прямого включения, в настоящее время вода продолжает фонтанировать из земли, затапливая окрестные участки. Рядом с эпицентром водяного извержения расположен открытый автомобильный салон с дорогостоящими спортивными иномарками. К месту происшествия стягиваются автомобили спасательных служб и скорой помощи.

О пострадавших в результате инцидента, как и о его причинах, на данный момент информации не поступало.