{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японской Иокогамы

О пострадавших в результате инцидента и о его причинах пока не сообщается

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Мощный столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японского портового города Иокогама близ Токио. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в субботу японским общественным телевидением (NHK).

Согласно кадрам прямого включения, в настоящее время вода продолжает фонтанировать из земли, затапливая окрестные участки. Рядом с эпицентром водяного извержения расположен открытый автомобильный салон с дорогостоящими спортивными иномарками. К месту происшествия стягиваются автомобили спасательных служб и скорой помощи.

О пострадавших в результате инцидента, как и о его причинах, на данный момент информации не поступало.

Теги
Япония
Реклама на ТАСС
Три человека погибли в аварии с маршруткой в Воронежской области
Еще шестеро пострадали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС