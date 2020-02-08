Столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японской Иокогамы

ТОКИО, 8 февраля. /ТАСС/. Мощный столп воды высотой более 15 м вырывается из земли в жилом квартале японского портового города Иокогама близ Токио. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в субботу японским общественным телевидением (NHK).
道路から水噴き出す 高さ10メートル以上か 横浜 旭区https://t.co/YMYZJmqJRU #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/WdwAbQ5VsS— NHKニュース (@nhk_news) February 8, 2020
Согласно кадрам прямого включения, в настоящее время вода продолжает фонтанировать из земли, затапливая окрестные участки. Рядом с эпицентром водяного извержения расположен открытый автомобильный салон с дорогостоящими спортивными иномарками. К месту происшествия стягиваются автомобили спасательных служб и скорой помощи.
О пострадавших в результате инцидента, как и о его причинах, на данный момент информации не поступало.