В нескольких населенных пунктах Казахстана произошли столкновения

НУР-СУЛТАН, 8 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе стычек и массовой драки в ряде населенных пунктов Жамбылской области есть погибшие и раненые. Соответствующее заявление распространила пресс-служба президента Казахстана в субботу.

"Сегодня ночью в ряде населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области произошли стычки и групповая драка между местными жителями. Этой ситуацией попытались воспользовались провокаторы. К сожалению, есть погибшие и раненые. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших граждан", - говорится в заявлении президента Казахстана.

В настоящее время ситуация находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Токаев поручил государственным органам принять срочные меры по устранению последствий этого серьезного инцидента.

"Создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе под председательством заместителя премьер-министра Сапарбаева Бердибека Машбековича. Прежде всего, следует выяснить основные причины конфликта. Необходимо обеспечить оперативное решение вопросов социально-экономического и гуманитарного характера", - распорядился президент Казахстана.

Правительственная комиссия совместно с руководителем администрации Жамбылской области должна организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших. "Всем семьям погибших и раненых нужно оказать необходимую помощь. Сейчас важно успокоить население. К этой работе подключить Ассамблею народа Казахстана, а также авторитетных людей на месте", - поручил Токаев.

Он отметил, что генеральному прокурору необходимо взять на особый контроль расследование событий в Кордайском районе и создать для этого межведомственную следственно-оперативную группу. "Комитет национальной безопасности, генеральная прокуратура должны провести необходимые следственные мероприятия и привлечь к ответственности лиц, призывающих к межнациональной розни, распространяющих провокационные слухи и дезинформацию", - подчеркнул Токаев.