{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус

Один человек погиб и четыре пострадали

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус столкнулись в субботу в Новосибирской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

"По предварительной информации, произошло столкновение 3 автомобилей - двух легковушек и маршрутки Ford Transit. В одном легковом автомобиле погиб пассажир и пострадали водитель и второй пассажир. В маршрутке пострадали две женщины. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло в 11:20 (07:20 мск) на Пашинском шоссе в Новосибирском районе.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД России, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения. "На 1-м км автодороги Пашино - Новосибирск водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем "Хонда ЦРВ", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где выезд разрешен, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Ford Transit, - сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились 10 пассажиров.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу в Новосибирской области температура воздуха составляет от -1 до +4 градусов, идет мокрый снег. На дорогах заносы, местами сильная гололедица.

В новость внесены изменения (10:97 мск) - добавлен комментарий ГИБДД России в четвертом абзаце.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Крушение вертолета Bell 407 в Татарстане
Полет вертолета, потерпевшего крушение в Татарстане, предварительно, был согласован
В результате происшествия 7 февраля погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, еще два человека получили травмы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС