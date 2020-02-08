В Новосибирской области столкнулись два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус

НОВОСИБИРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и пассажирский микроавтобус столкнулись в субботу в Новосибирской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД, в результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали.

"По предварительной информации, произошло столкновение 3 автомобилей - двух легковушек и маршрутки Ford Transit. В одном легковом автомобиле погиб пассажир и пострадали водитель и второй пассажир. В маршрутке пострадали две женщины. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ДТП произошло в 11:20 (07:20 мск) на Пашинском шоссе в Новосибирском районе.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД России, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения. "На 1-м км автодороги Пашино - Новосибирск водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем "Хонда ЦРВ", выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где выезд разрешен, и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом Ford Transit, - сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились 10 пассажиров.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу в Новосибирской области температура воздуха составляет от -1 до +4 градусов, идет мокрый снег. На дорогах заносы, местами сильная гололедица.

В новость внесены изменения (10:97 мск) - добавлен комментарий ГИБДД России в четвертом абзаце.