Три города и четыре района Чеченской Республики остались частично без света

ГРОЗНЫЙ, 8 февраля. /ТАСС/. Электроснабжение в домах около 84 тыс. жителей нескольких городов и районов Чеченской Республики нарушено из аварии. Об этом сообщается в субботу на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"8 февраля с 21:20 до 22:00 из-за неблагоприятных погодных условий (снег, метель, ветер до 25 м/с) происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (ДЗО ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго"). По состоянию на 22:00... без электроснабжения остались бытовые потребители г. Грозный, г. Гудермес, г. Аргун и 51 населенного пункта Грозненского, Гудермесского, Шалинского, Шелковского, Курчалоевского районов (около 83 800 человек)", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 22 бригады в составе 47 человек и 23 единицы специальной техники. Температура воздуха в республике опустилась до минус 4 градусов.

Как сообщили журналистам в пресс-службе "Чеченэнерго", причиной технологических сбоев на питающих центрах районов и городов региона стал снегопад. "Из-за непогоды в данное время без электроэнергии остаются частично три города и четыре района: Грозный, Аргун, Гудермес, Грозненский, Шелковской, Курчалоевский и Шалинский. По оперативной информации управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" восстановлено энергоснабжение части Ленинского района. В остальных точках отключений принимаются восстановительные меры, энергетики не завершат работы до тех пор, пока в каждом обесточенном доме снова не станет светло и тепло", - рассказали в пресс-службе.