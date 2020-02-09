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Полиция расследует два случая нападений на жительниц Хабаровска с ножом

Пострадавших госпитализировали

ТАСС, 9 февраля. Правоохранители ведут проверку после двух случаев нападений на женщин в одном из микрорайонов Хабаровска, пострадавшие были госпитализированы с ножевыми ранениями. Полиция выясняет, есть ли связь между нападениями, сообщила в воскресенье пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В социальных сетях региона в течение нескольких дней распространяется информация о многочисленных нападениях на женщин в Южном микрорайоне. В полиции опровергли эти данные, уточнив, что зафиксировано два случая нападений, в настоящее время устанавливается, есть ли между ними связь.

"5 и 8 февраля в полиции зарегистрированы два случая причинения тяжкого вреда здоровью женщинам, которые в результате нападения неизвестного получили ножевые ранения. Оба происшествия зафиксированы в Южном микрорайоне. <...> Стражи правопорядка проводят оперативно-разыскные мероприятия, устанавливают, есть ли связь между этими нападениями. В обоих случаях женщины были госпитализированы в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь, они проходят лечение в стационаре", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы составили фоторобот подозреваемого.

Теги
РоссияХабаровский край
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