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В Норильске произошел пожар в шахте рудника

В результате происшествия эвакуировали 30 горняков, никто не пострадал

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Возгорание погрузочно-доставочной машины в ночь на воскресенье стало причиной эвакуации из шахты в Норильске 30 человек, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС Красноярского края. Пожар ликвидировали, пострадавших нет.

"08.02.2020 года в 23:06 (мск) от оперативного дежурного Норильского ВГСО [военизированного горноспасательного отряда] поступила информация о возгорании погрузочно-доставочной машины на руднике. В шахте находились 30 человек вне зоны возгорания. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог, эвакуировался. Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 30 человек", - сказали в МЧС.

Для тушения возгорания привлекли 10 сотрудников военизированного горноспасательного отряда и 2 единицы техники. В 04:15 мск пожар ликвидировали.

В пресс-службе компании "Норникель" сообщили, что рудник "Октябрьский", где и произошло возгорание, работает в штатном режиме.

 

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РоссияКрасноярский край
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