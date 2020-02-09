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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Папуа - Новой Гвинеи

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала

ТАСС, 9 февраля. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в воскресенье у берегов Папуа - Новой Гвинеи в Соломоновом море. Об этом сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 122 км к югу от города Кокопо с населением более 26 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31,3 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Папуа - Новая Гвинея лежит в зоне Тихоокеанского огненного кольца, образованного цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.

Теги
Папуа - Новая Гвинея
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