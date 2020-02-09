В 35 департаментах Франции объявили предпоследний уровень тревоги из-за урагана "Сиара"

ПАРИЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Французская метеорологическая служба Meteo France объявила "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в 35 департаментах на севере Франции в связи с приближением урагана "Сиара". Об этом сообщается в воскресенье на сайте организации.

Сильные волны и штормовой ветер ожидаются на западном побережье Нормандии уже после полудня. Ближе к вечеру скорость порывов ветра в ближайших к океану северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с. При этом в горах департамента Вогезы, как ожидается, ветер усилится до 44 м/ с. Метеорологи предупредили об угрозе падения деревьев.

По информации Meteo France, ураган может привести к наводнениям на побережье департаментов Сомма, Приморская Сена, Манш, Финистер, Морбиан и Атлантическая Луара. Как ожидается, предупреждение о погодной опасности будет действовать до утра 10 февраля.