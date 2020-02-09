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В Бельгии объявили предпоследний уровень погодной опасности из-за урагана "Сиара"

В аэропортах страны отменили около 100 авиарейсов, в городах закрыли все парки

БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Власти Бельгии готовятся к удару урагана "Сиара", который в субботу накрыл Ирландию, а в настоящее время приближается к бельгийскому и французскому побережью. В воскресенье Королевский метеорологический институт объявил "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в связи с приближением бури. Согласно прогнозам синоптиков, скорость ветра во второй половине дня может достигать 36-39 м/с.

В аэропортах Брюсселя, Льежа и Шарлеруа уже отменены около сотни рейсов, на данный момент все воздушные гавани продолжают работать. Пока все три рейса "Аэрофлота" в Москву из Брюссельского международного аэропорта должны быть выполнены по расписанию.

Спасательные службы страны приведены в повышенную готовность. В городах закрыты все парки, также перекрыты улицы и даже отдельные участки автотрасс, проходящие через лесные или парковые зоны.

Синоптики отмечают, что этот ураган для Бельгии не является аномалией - с конца января до середины марта на королевство часто обрушиваются штормы, зарождающиеся в Атлантике. Наибольшая скорость ветра за все время наблюдений была зарегистрирован в Бельгии в 1990 году и составила 46,6 м/с.

Теги
Бельгия
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