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В Крыму женщину подозревают в убийстве семилетнего сына под воздействием медпрепаратов

Тело ребенка обнаружили в салоне автомобиля

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Семилетний мальчик, убитый, как считает следствие, своей матерью под воздействием сильнодействующих медикаментов, найден в припаркованной в Симферополе машине, возбуждено уголовное дело, сообщается в воскресенье на сайте СК РФ.

"Поздним вечером 8 февраля в салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело семилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями в области живота и груди. Рядом с машиной с признаками медикаментозного отравления без сознания находилась женщина (как позже установит следствие, мать ребенка). В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, свидетельствующие о причинении смертельных ранений ребенку его матерью, орудие убийства, пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов", - сказано в сообщении.

Женщина с признаками медикаментозного отравления госпитализирована.

Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в связи с совершением убийства малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Проводятся допросы родственников и ближайшего круга лиц семьи, назначены все необходимые экспертизы. Следствием будет дана правовая оценка обстановке в семье, воспитательному процессу, устанавливается взаимодействие семьи с государственными и контролирующими службами, ответственными за обеспечение безопасности ребенка.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления СК России по Республике Крым.

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