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В Ростове-на-Дону произошел пожар на складе лесоторговой продукции

Площадь возгорания 200 кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные подразделения ГУ МЧС РФ по Ростовской области ликвидируют возгорание склада лесоторговой продукции, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ведомства.

"В 13:17 в Ростове-на-Дону, на улице Врубовой, 34А, произошло загорание склада лесоторговой продукции. Возгорание устраняется", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации задействовано 13 единиц техники, 45 сотрудников ГУ МЧС РФ по области.

Площадь пожара составила 200 кв. м, уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пострадавших нет, эвакуация не проводилась, угрозы распространения огня нет", - рассказала ТАСС представитель ГУ МЧС по Ростовской области.

Теги
РоссияРостовская область
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