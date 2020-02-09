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Ошибка пилота и технеисправность рассматриваются среди версий жесткой посадки в Коми

Как отметил источник в правоохранительных органах, экипажу удалось избежать тяжелых последствий при посадке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Специалисты среди причин жесткой посадки самолета Boeing 737 в аэропорту Усинска рассматривают версии о технической неисправности и ошибке пилота. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

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"Среди версий - техническая неисправность, в частности, неисправность шасси, а также возможная ошибка пилота", - сказал источник. Вместе с тем он добавил, что экипажу удалось избежать тяжелых последствий при посадке.

В воскресенье пассажирский самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным ГУ МЧС по республике, на его борту находились 94 человека, по данным представителей аэропорта - на борту были 100 человек. Все эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, обратились к медикам.

Теги
РоссияКоми
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Что известно о жесткой посадке самолета Utair в Коми
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