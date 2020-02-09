Пожар на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону потушили

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание на складе лесоторговой продукции в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:20 [объявлена] полная ликвидация пожара", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, пожар начался в 13:17, в 15:28 он был локализован на площади 200 кв. метров, а в 17:40 была объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По данным открытых источников, по адресу, указанному в сообщении областного МЧС (улица Врубовая, 34А) находятся несколько оптовых компаний, торгующих в том числе напитками, комплектующими для окон и другими товарами.