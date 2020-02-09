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В Дюссельдорфе и Франкфурте-на-Майне из-за циклона отменили более 200 авиарейсов

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение в направлении городов, расположенных на побережье Северного моря

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Циклон, достигнувший в воскресенье северо-запада Германии, осложнил авиационное и железнодорожное сообщение. Более 200 рейсов различных авиакомпаний отменено в аэропортах Дюссельдорфа и Франкфурта-на-Майне.

"В аэропорту Дюссельдорфа авиакомпании отменили сегодня 111 взлетов и посадок", - говорится в сообщении, размещенном в воскресенье в Twitter воздушной гавани. В свою очередь агентство DPA информировало об отмене 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Как сообщил германский бюджетный авиаперевозчик Eurowings, он отменяет вылеты почти во всех аэропортах на территории Германии. "Из-за экстремальной погодной ситуации было принято решение приостановить обслуживание авиарейсов в аэропортах Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кельна и Штутгарта", - говорится в сообщении пресс-службы перевозчика. По расписанию самолеты Eurowings вылетают из воздушной гавани Мюнхена.

Тем временем железнодорожный концерн Deutsche Bahn приостановил сообщение в направлении городов, расположенных на побережье Северного моря. Компания предлагает пассажирам бесплатно поменять билеты.

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