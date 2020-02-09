В центре Петербурга Mercedes сбил двух пешеходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Женщина - водитель автомобиля Mercedes не справилась с управлением и сбила двух пешеходов на тротуаре в Адмиралтейском районе Петербурга. Пострадавшие доставлены в больницы, один из них получил тяжелые травмы. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В Адмиралтейском районе на набережной Ново-адмиралтейского канала, 2, произошел наезд водителя автомобиля Mercedes под управлением женщины 1968 года рождения на двух пешеходов. Женщина 1972 года рождения доставлена в больницу №26 в состоянии средней степени тяжести, мужчина 1975 года рождения в тяжелом состоянии направлен в Мариинскую больницу <...> Пешеходы двигались по тротуару, водитель Mercedes двигалась по набережной Ново-адмиралтейского канала в сторону Галерной улицы и не справилась с управлением", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.