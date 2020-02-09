В Петербурге достали из Невы тело пропавшей в январе девушки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Неве в Санкт-Петербурге и передали полиции тело девушки, утонувшей 29 января. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе в городском ГУ МЧС.

"Тело девушки, которая утонула 29 января 2020 года в Неве, обнаружили, доставили на берег, передали полиции", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, девушка не вернулась домой после корпоративного праздника, ее родные смогли посмотреть запись с камер видеонаблюдения, где видно, как она упала в Неву.