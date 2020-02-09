{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге достали из Невы тело пропавшей в январе девушки

По данным местных СМИ, девушка не вернулась домой после корпоратива. Ее родственники увидели на записях с камер видеонаблюдения, что она упала в реку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили в Неве в Санкт-Петербурге и передали полиции тело девушки, утонувшей 29 января. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе в городском ГУ МЧС.

"Тело девушки, которая утонула 29 января 2020 года в Неве, обнаружили, доставили на берег, передали полиции", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, девушка не вернулась домой после корпоративного праздника, ее родные смогли посмотреть запись с камер видеонаблюдения, где видно, как она упала в Неву.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Лесные пожары в Австралии
Ливни в Австралии потушили горевший 74 дня лес и вызвали подтопления
Из-за ливней без света остались 137 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС