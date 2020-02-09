NBC: стрельбу в полицейском участке США мог открыть ранее осужденный мужчина

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Нью-Йорка считают, что огонь на территории полицейского участка в районе Бронкс открыл Роберт Уильямс, который ранее был осужден за покушение на убийство. Об этом сообщил телеканал NBC.

По словам его источников, Уильямс пришел в участок рано утром в воскресенье. Он несколько раз выстрелил в полицейских. Один из них был ранен. После этого Уильямс сдался полиции.

Как уточнили источники NBC, власти считают, что Уильямс также стрелял по полицейскому автомобилю в Бронксе в субботу вечером. В машине находились сотрудника правоохранительных органов. Один из них был ранен. Шеф городской полиции Дермот Ши заявил, что произошедшее следует считать "попыткой убийства".

Нападение на стражей порядка прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он написал, что "замечательная полиция Нью-Йорка подвергается атакам". Американский лидер, являющийся республиканцем, обвинил в этом мэра Нью-Йорка Билла де Блазио и губернатора одноименного штата Эндрю Куомо. Оба они являются демократами и часто критикуют Трампа.