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На мебельной фабрике во Владимирской области ликвидировали открытое горение

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственном помещении, расположенном на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 22:23 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в городе Радужный, квартал 17, дом 43 поступила вечером в воскресенье. Пожарным удалось локализовать горение на площади 1 600 кв. м. Информация о пострадавших не поступала.

Теги
РоссияВладимирская область
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