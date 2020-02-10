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СК возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при пожара в Архангельске

Пожар произошел 31 января

АРХАНГЕЛЬСК, 10 февраля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек при пожаре, который произошел 31 января в комнате общежития в Архангельске. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 31 января в комнате общежития на Ленинградском проспекте в Архангельске произошло возгорание, в результате которого погибли четыре человека, предварительная причина их смерти - отравление продуктами горения. В ходе осмотра места происшествия установлено, что пожар начался на диване, горение которого вызвало сильное задымление. Все погибшие ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественных местах. Предварительно установлено, что и 30 января 2020 года вечером в гостях у потерпевшего компания употребляла спиртные напитки.

Теги
РоссияАрхангельская область
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