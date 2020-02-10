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Boeing 737 готовится к посадке в Красноярске из-за неубравшихся закрылков

Самолет вырабатывает топливо перед посадкой
Boeing 737 авиакомпании Nordstar Alexander Zamaraev/Shutterstock/FOTODOM, архив
Описание
Boeing 737 авиакомпании Nordstar
© Alexander Zamaraev/Shutterstock/FOTODOM, архив

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Nordstar, выполняющий рейс Красноярск - Москва, готовится к посадке в аэропорту вылета из-за неубравшихся после взлета закрылков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

На борту самолета более 100 человек.

"Boeing 737 авиакомпании Nordstar, вылетевший в Москву, в аэропорт Домодедово. После взлета у борта не убрались закрылки, поэтому экипажем было принято решение вырабатывать топливо и возвращаться в аэропорт вылета", - сказали в пресс-службе

Ориентировочное время посадки 15:20 (11:20 мск).

Теги
РоссияКрасноярский край
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