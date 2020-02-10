В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью на 360 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве двоих подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью, сообщила в понедельник ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как отметила Волк, генеральный директор одной из коммерческих организаций вместе с соучастниками совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества фирмы. Они сообщили акционерам ложные сведения о цене продаваемых помещений, а затем заключили договор купли-продажи с другой подконтрольной организацией.

"В результате сделки на расчетный счет компании-продавца были перечислены денежные средства, не соответствующие рыночной стоимости объекта и его цене по договору. Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 кв. м перешли во владение фирмы, деятельность которой также контролировали злоумышленники. По предварительным данным, ущерб от противоправной деятельности превысил 360 млн рублей", - сказала представитель МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). "В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. При 12 обысках, проведенных на территории Москвы, изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу", - уточнила Волк.

В настоящее время один из подозреваемых арестован, другой находится под подпиской о невыезде.