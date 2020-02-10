Два суда и более 120 школ в Петербурге проверяют после угрозы взрыва

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Два районных суда Санкт-Петербурга вновь эвакуируют в понедельник утром из-за угрозы взрыва. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский, Петроградский районные суды эвакуируются", - сказано в сообщении.

Кроме того, в письме с угрозой, которое поступило в Смольнинский районный суд, анонимный автор сообщает о "минировании" более чем в 120 школах и гимназиях в разных районах Петербурга.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи сообщений о "минировании".