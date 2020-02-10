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Угроза взрыва в районных судах Санкт-Петербурга оказалась ложной

Суды возобновили работу в штатном режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва в районных судах Санкт-Петербурга оказались ложными.

Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды после проверки вернулись к работе.

"Василеостровский, Октябрьский, Петроградский, Смольнинский районные суды вернулись к работе", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении. Отмечается, что в Василеостровском районном суде в понедельник эвакуация прошла дважды из-за повторного сообщения о "минировании".

 

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