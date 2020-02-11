Три человека погибли в ДТП в Челябинской области

ТАСС, 11 февраля. Два легковых автомобиля столкнулись в Челябинской области в ночь на вторник. В результате погибли три человека, еще пятерым потребовалась медицинская помощь, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 05:30 (03:30 мск) 11 февраля 2020 года на а/д Южноуральск-Магнитогорск <…> Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека. На осмотр в лечебно-профилактические учреждения направлены пять человек, в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.