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В Улан-Удэ пьяный водитель сбил двух женщин

В местных СМИ сообщалось, что автомобилем управлял сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов

УЛАН-УДЭ, 11 февраля. /ТАСС/. Житель Улан-Удэ сбил на внедорожнике двух женщин, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе республиканского МВД.

"Водитель машины Lexus, следуя в состоянии алкогольного опьянения по дворовой территории на улице Октябрьской, наехал на женщин 38 и 39 лет, а затем врезался в бетонные блоки. В результате ДТП женщины доставлены в медицинское учреждение, здоровью одной из них причинен тяжкий вред, в отношении 56-летнего водителя возбуждено уголовное дело", - сказали в МВД Бурятии.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Максимальное наказание, которое грозит виновнику по этой статье, - лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности.

В местных СМИ сообщалось, что за рулем машины находился сотрудник регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В управлении ФССП по Бурятии от комментариев отказались.

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РоссияБурятия
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