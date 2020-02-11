В Подмосковье пресекли работу подпольного казино и изъяли 35 игровых автоматов

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция пресекла подпольную деятельность казино в подмосковном Орехово-Зуево и изъяла 35 игровых автоматов. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Игорный клуб находился в помещении бывшего ресторана на улице Ленина. Заведение работало законспирированно, без вывесок, и преимущественно в ночное время. Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты по предварительному звонку, - сказала она. - В ходе осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли кассовый аппарат, 35 моноблоков и 230 тыс. рублей".

Кроме того, как отметила Петрова, в заведении находились 11 посетителей, которые играли на компьютерах. Полицейские установили, что зал для проведения азартных игр организовала 35-летняя местная жительница. В настоящий момент она задержана и доставлена в отдел полиции.

По результатам исследования выяснилось, что изъятые компьютеры относятся к игровому оборудованию. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.