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В Москве мошенник убедил мужчину отдать iPhone и золотое кольцо за сувенирную монету

Инцидент произошел на улице Большая Дмитровка

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Неизвестный убедил молодого человека в центре Москвы обменять смартфон iPhone и золотое кольцо на сувенирную монету, не представляющую никакой исторической ценности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В отдел полиции Тверского района обратился мужчина 1996 года рождения. По его словам на улице Большая Дмитровка, д. 5/6, к нему подошел неизвестный, предложил приобрести старинную монету, которую тот нашел на стройке. Денег у заявителя с собой не оказалось, поэтому он обменял монету на принадлежащий ему мобильный телефон iPhone 7 и золотое кольцо", - сказали в полиции. Там добавили, что зайдя в ломбард заявитель узнал, что монета не представляет никакой материальной ценности и является сувенирной. По факту инцидента начата доследственная проверка.

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