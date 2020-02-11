Полиция в Петербурге разыскивает злоумышленников за поджоги четырех иномарок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, подозреваемых в поджоге четырех автомобилей в Московском и Невском районах Петербурга. Об этом журналистам во вторник сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Полицейские Невского района Петербурга разыскивают злоумышленника, подозреваемого в поджоге двух автомобилей. Полицейские Московского района Петербурга также разыскивают злоумышленника, подозреваемого в поджоге двух автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в правоохранительные органы Невского района поступило сообщение от мужчины о том, что у дома №105/2 на улице Бабушкина во дворе горят два автомобиля. Установлено, что произошло возгорание автомобиля KIA Sportage, принадлежащего женщине 1990 года рождения, а также припаркованного рядом автомобиля Hyundai Creta, принадлежащего местной жительнице 1981 года рождения. В результате возгорания KIA Sportage сумма материального ущерба составила 860 тыс. рублей, а в результате возгорания Hyundai Creta - 1,2 млн рублей. Сотрудниками полиции изъяты материалы с камер видеонаблюдения, по которым установлено, что неизвестный мужчина проходит в сторону парковки автомобилей, а позже возвращается обратно.

Также в полицию Московского района поступило сообщение от мужчины о том, что у дома №14 на Московскому шоссе горят два автомобиля. Полицейские установили, что произошло возгорание автомобиля Nissan Pathfinder, принадлежащего гражданину 1963 года рождения, а также припаркованного рядом автомобиля Mitsubishi Pajero, принадлежащего мужчине 1968 года рождения. Сумма ущерба в результате поджога Nissan Pathfinder составила 100 тыс. рублей, Mitsubishi Pajero - 2,4 млн рублей.