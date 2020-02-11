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В Омске при пожаре в пятиэтажке погибли двухлетние близнецы

Мать детей доставили в больницу с признаками отравления дымом. Возле очага возгорания в квартире нашли зажигалку, с которой могли играть погибшие братья

ОМСК, 11 февраля. /ТАСС/. Два брата-близнеца погибли в Омске во вторник при пожаре в пятиэтажном жилом доме, их мать госпитализирована в тяжелом состоянии. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Омской области, возбуждено уголовное дело.

"Следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в связи с пожаром в квартире в пятиэтажном доме, расположенном на ул. 1-я Ленинградская в Омске, во время которого погибли двое мальчиков-близнецов и пострадала их мать, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании поступило около 11:30 по местному времени (08:30 мск). Сотрудники МЧС вынесли из огня двухлетних братьев и их 26-летнюю мать, однако дети умерли в автомобиле скорой помощи. Женщина с признаками отравления дымом госпитализирована в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом. Отец мальчиков в момент пожара находился на работе.

На месте происшествия работают следователи. По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 5 кв. м, огнем повреждены диваны и домашние вещи. В пресс-службе СК ТАСС рассказали, что возле очага возгорания найдена зажигалка. "Отец детей сообщил, что в последнее время родители замечали, что дети могли пользоваться зажигалкой. Скорее всего, это детская шалость, неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства.

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