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СК начал проверку после гибели двух граждан Белоруссии при пожаре в московском хостеле

В 2018 году в хостеле выявили 15 нарушений требований пожарной безопасности, инспектор добился устранения 14 из них, что позволило предотвратить массовую гибель людей

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Следователи СК начали проверку по факту пожара в хостеле на юго-западе Москвы, где погибли двое граждан Белоруссии.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве по факту гибели двух человек в результате пожара на юго-западе столицы проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщила во вторник ТАСС представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

В понедельник в хостеле на улице Новаторов произошел пожар на площади 15 кв. м. В результате погибли двое граждан Белоруссии, из здания были эвакуированы более 150 человек. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, очаг возгорания находился в помещении охраны, рядом с которой расположена комната, где проживали белорусы.

В хостеле в 2018 году было выявлено 15 нарушений требований пожарной безопасности, пожарный инспектор добился устранения 14 из них, что позволило предотвратить массовую гибель людей.

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