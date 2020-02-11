В Вольске вынесли приговор экс-полицейским, избившим до смерти мужчину

САРАТОВ, 11 февраля. /ТАСС/. Вольский районный суд признал виновными двух бывших сотрудников полиции в том, что они до смерти избили задержанного в сентябре 2019 года в Саратовской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

"Подсудимые признаны виновными по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего"). Одному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, второму - 10 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима", - сказал собеседник агентства, добавив, что суд также лишил обоих мужчин права занимать определенные должности сроком на 2 года.

По данным следственного управления СК РФ по региону, 26 сентября 2019 года полицейские во время патрулирования улиц задержали нетрезвого мужчину. В служебном автомобиле между задержанным и правоохранителями произошел конфликт. Полицейские отвезли мужчину в район городского кладбища и сильно избили ногами. От полученных травм он умер, его тело обнаружили в лесополосе.

Вину полицейские признали, после чего их уволили.