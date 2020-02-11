В московской гостинице задержали подозреваемого в изнасиловании мужчину

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в изнасиловании 38-летний мужчина задержан на территории гостиницы на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина в августе 2019 года познакомился с девушкой в социальных сетях и пригласил ее на территорию гостиничного комплекса, расположенного на территории Измайловского района города Москвы. После встречи в холле гостиницы он обманным путем заманил ее в комнату, где изнасиловал. В январе 2020 года обвиняемый аналогичным способом познакомился с другой девушкой и совершил на территории гостиничного комплекса в отношении нее насильственные действия сексуального характера", - рассказала Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - добавила Иванова.

Мужчина, ранее неоднократно судимый, был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.