В Калужской области осудили водителя, по вине которого в массовом ДТП погиб ребенок

ТАСС, 11 февраля. Суд признал виновным 68-летнего водителя Toyota Land Cruiser, спровоцировавшего 2 мая 2019 года массовое ДТП в Калужской области, в котором погиб ребенок и пострадали восемь человек. Мужчине назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщили во вторник журналистам в региональном следственном управлении СК РФ.

Авария произошла на 94-м км автотрассы М-3 "Украина". Столкнулись четыре автомашины - Toyota Land Cruiser, Chevrolet, Toyota Corolla и Daewoo. В результате пострадали девять человек, среди которых шестеро детей. Один из пострадавших - ребенок - впоследствии умер в больнице.

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью трех лиц и смерть человека"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года", - говорится в сообщении.

Суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда, уточнили в пресс-службе ведомства. Приговор обжаловали.

Установлено, что водитель Toyota Land Cruiser не соблюдал дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, допустив столкновение с автомобилями Daewoo и Chevrolet, которые двигались в попутном направлении. Chevrolet вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в Toyota Corolla. В пресс-службе ведомства отметили, что после аварии все водители прошли медицинское обследование, которое показало, что они трезвы. После чего обвиняемый покинул место ДТП и через несколько часов столкнулся с трактором.