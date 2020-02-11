Около 150 человек эвакуировались из-за пожара в лифте Института общей физики РАН в Москве

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Один человек пострадал при небольшом возгорании в лифте в Институте общей физики РАН на юго-западе Москвы, в результате чего произошло сильное задымление. Как сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах, всего из здания эвакуировались около 150 человек.

"При перевозке лакокрасочных изделий в грузовом лифте на девятом этаже административного здания Института общей физики РАН на улице Вавилова произошло возгорание одного из изделий и кабине лифта на площади 4 кв. м. В результате происшествия самостоятельно из здания эвакуировалось около 150 человек, один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время возгорание ликвидировано.