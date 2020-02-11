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В Адыгее на женщину напал мужчина с собакой бойцовой породы

Пострадавшая доставлена в больницу. Полиция проводит проверку

МАЙКОП, 11 февраля. /ТАСС/. Жительница поселка Яблоновского Тахтамукайского района Адыгеи госпитализирована после травм, причиненных ей после нападения мужчины с собакой. Полиция начала проверку, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по республике.

Обращение в соцсетях о последствиях нападения соседа с собакой на мать разместила дочь пострадавшей. По ее словам, пока мужчина избивал женщину, ее кусала собака бойцовой породы. Пострадавшей удалось вырваться и добежать до магазина, где ей вызвали скорую помощь, а по прибытии в медучреждение подключили к аппарату ИВЛ. "У нее сотрясение мозга, раны такие глубокие, что речь идет об ампутации руки, выбиты зубы, перелом носа, перелом другой руки, почти оторвана была пятка на ноге", - пишет девушка и прилагает к сообщению в соцсетях видео, на котором запечатлен погром в доме и многочисленные следы крови.

По данным полиции, инцидент произошел 7 февраля. Нападавший был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося, пояснили в пресс-службе.

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