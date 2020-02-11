Четыре человека погибли в результате ливней в Сан-Паулу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 11 февраля. /ТАСС/. Число жертв проливных дождей в юго-восточном бразильском штате Сан-Паулу достигло четырех человек. Об этом сообщила во вторник пожарно-спасательная служба региона.

"Сегодня утром в ходе возобновившихся поисков в устье реки Капивара, в районе населенного пункта Ботукату обнаружены тела двух человек без признаков жизни. Продолжаются поиски еще одного человека", - говорится в Twitter спасателей. Как уточняется, автомобиль с водителем и двумя пассажирами унесло мощным потоком воды вышедшей из берегов вследствие ливней реки.

Ранее спасатели обнаружили тела еще двух жертв паводков. Ими оказались водители легкового автомобиля и грузовика, провалившихся в образовавшиеся на дорогах глубокие воронки.

Сильные ливни начались в Сан-Паулу в воскресенье вечером и, по прогнозам синоптиков, ослабнут не ранее среды. По данным центра управления чрезвычайными ситуациями одноименной столицы штата, агломерация которой насчитывает более 21 млн жителей, понедельник стал самым дождливым днем в мегаполисе с 1995 года (свыше 90 мм осадков). Вышли из берегов местные реки, до сих пор наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, в ряде школ отменены занятия.

С конца января в юго-восточном регионе Бразилии идут сильные дожди, в результате которых уже погибло более 70 человек. Самый сильный удар стихии пришелся на штат Минас-Жерайс, где число жертв превысило 50 человек, десятки тысяч были эвакуированы.

Обильные осадки в северной, центральной и юго-восточной частях страны в летний период носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. Их причиной является движение теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в юго-восточном направлении, в сторону Атлантического океана.