На Ставрополье против главы округа возбудили дело об угрозе убийством

СТАВРОПОЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела в отношении главы Георгиевского городского округа Ставрополья Максима Клетина, который подозревается в угрозах убийством и использовании подложных документов. Об этом сообщили в среду журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"Возбуждены уголовные дела в отношении главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Использование заведомо подложного документа"), ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году Клетин предоставил подложный документ о получении высшего образования в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа, в действительности же он был отчислен из вуза и не закончил обучение.

"В 2018 и 2019 годах в ходе ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, приставляя нож и имитируя ее удушение", - добавили в следственном управлении.

Дела соединены в одно производство, расследование уголовного продолжается. Ранее в региональных СМИ появилась информация о заявлении местной жительницы в правоохранительные органы на главу Георгиевского городского округа. Женщина сообщила, что Клетин угрожал ей убийством во время телефонной переписки.