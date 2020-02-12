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Около 50 человек эвакуировали из ресторана "Ла Делициа" из-за возгорания в вытяжке мангала

Площадь возгорания составила около 2 кв. м

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Возгорание в вытяжке мангала произошло в ресторане на юго-западе Москвы, в целях безопасности эвакуированы порядка 50 человек. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По адресу: Севастопольский проспект, д. 56а, произошло [возгорание] в вытяжке мангала на общей площади около 2 кв. м. В ходе работ по ликвидации загорания порядка 50 человек в целях безопасности были временно выведены из здания", - сказали в главке.

Сейчас пожар ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

По информации открытых источников, по данному адресу находится ресторан "Ла Делициа".

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