СМИ: посылки со взрывчаткой в Нидерландах были отправлены вымогателем

ГААГА, 12 февраля. /ТАСС/. Посылки со взрывчаткой в Нидерландах были направлены с целью вымогательства. Об этом сообщила в среду газета De Telegraaf со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным издания, отправитель посылок потребовал от компаний определенную сумму в биткоинах. Он заявлял, что в офисы будут направлены новые посылки со взрывчатыми веществами, если средства не будут перечислены.

В полиции пока не подтвердили данную информацию. Сумма, требуемая вымогателем, не называется.

В среду в Нидерландах прогремели два взрыва. Один из них произошел около 8 утра (10:00 мск) в центральном отделении по сортировке почты банка ABN Amro в Амстердаме. Другой - в голландском отделении японской компании Ricoh. В результате инцидентов никто не пострадал. Подозрительная посылка также была обнаружена в отделении ABN Amro в городе Маастрихт. Однако, по данным полиции, взрывчатки в ней не было.

В прошлом месяце посылки со взрывчатками были доставлены в различные компании в Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Маастрихте. Ни одна из них не сдетонировала. Правоохранительным органам пока не удалось установить, кто стоит за рассылкой.

По данным полиции, все инциденты, скорее всего, связаны между собой, поскольку на всех посылках был указан один и тот же отправитель - подразделение налоговой службы с несуществующим адресом.