Суд 18 марта огласит приговор экс-главе ГСУ СК по Москве Дрыманову

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 18 марта огласит приговор бывшему главе Главного следственного управления СК РФ по Москве Александру Дрыманову по обвинению в коррупции. Об этом ТАСС сообщил во вторник адвокат Андрей Гривцов.

"Суд огласит приговор 18 марта", - сказал адвокат.

В понедельник в ходе прений сторон, которые проходили в закрытом от СМИ режиме, гособвинение попросило признать Дрыманова виновным и назначить ему наказание в виде 16 лет колонии и 196 млн рублей штрафа, а также лишить звания и госнаград.

Также прокуратура попросила назначить наказание двум другим фигурантам дела: бывшему главе службы безопасности СК РФ Михаилу Максименко - 17 лет колонии (по совокупности двух приговоров) и 250 млн рублей штрафа, бывшему главе СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко - 14 лет колонии и 195 млн рублей штрафа.

По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня 2019 года его освободили условно-досрочно.