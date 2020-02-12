Человек упал на рельсы на станции "Рязанский проспект" московского метро

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии Московского метро осуществляется с перебоями из-за падения человека на пути на станции метро "Рязанский проспект". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Человек упал на пути на станции "Рязанский проспект", из-за чего электроснабжение пришлось временно отключать. По этой причине движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется с перебоями", - сказал собеседник агентства.

Сейчас, по словам источника, напряжение восстановлено, движение поездов вскоре будет введено в график.