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Человек упал на рельсы на станции "Рязанский проспект" московского метро

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется с перебоями

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Движение поездов по Таганско-Краснопресненской линии Московского метро осуществляется с перебоями из-за падения человека на пути на станции метро "Рязанский проспект". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Человек упал на пути на станции "Рязанский проспект", из-за чего электроснабжение пришлось временно отключать. По этой причине движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется с перебоями", - сказал собеседник агентства.

Сейчас, по словам источника, напряжение восстановлено, движение поездов вскоре будет введено в график.

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