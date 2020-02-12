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Испанская полиция задержала экс-главу мексиканской нефтегазовой компании Pemex

На арест Эмилио Лосойю был выдан международный ордер

МАДРИД, 12 февраля. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала бывшего руководителя мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойю. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в пресс-службе правоохранительных органов.

"Он был задержан сегодня в Малаге", - отметили в полиции, добавив, что был выдан международный ордер на его арест.

Ранее газета Excelsior сообщала, что генеральная прокуратура Мексики получила новый ордер на арест Лосойи. Решение связано с резонансным делом о коррупции в бразильской строительной компании Odebrecht, представители которой на протяжении многих лет заключали выгодные контракты в странах Латинской Америки благодаря подкупу местных чиновников. Помимо Лосойи, в расследовании фигурируют его супруга, мать и сестра. В их отношении также действуют ордера на арест.

В распространенном впоследствии пресс-релизе стражей порядка говорится, что арестованный, чье имя не приводится, "разыскивался в своей стране за события, произошедшие в 2012 и 2013 годах". Отмечается, что его подозревают в коррупции. В полиции Испании уточнили, что, по данным мексиканской прокуратуры, общая сумма совершенного мошенничества может составлять $280 млн.

Предыдущий ордер на арест экс-главы Pemex был выдан в мае 2019 года, однако позднее его действие было приостановлено. Тогда прокуратура сообщила, что Лосойя подозревается в причастности к операциям с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение.

Лосойя руководил Pemex с декабря 2012 года по февраль 2016 года. Он был уволен после того, как правительство потребовало провести реструктуризацию расходов компании. В мае 2019 года ему запретили занимать государственные посты в течение 10 лет в связи с тем, что он привел недостоверные сведения в своей декларации об имуществе.

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МексикаИспания
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