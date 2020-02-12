Суд в Воронеже взыскал 600 тыс. рублей морального вреда за ожоги ребенку в детском саду

ВОРОНЕЖ, 12 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа вынес решение о выплате компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей за ожоги 6-летнему ребенку, на которого нянечка детского сада разлила горячий компот. Об этом в среду сообщает в релизе пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Ленинский районный суд вынес решение о взыскании в пользу пострадавшего ребенка 500 тыс. рублей, в пользу ее мамы - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По данным пресс-службы Воронежской прокуратуры, в апреле 2017 года шестилетняя девочка в группе детского сада №83 столкнулась с помощником воспитателя, которая несла кастрюлю с горячим компотом. "На девочку вылилось более 1 литра компота, в результате чего она получила ожоги I, II, III степени, которые квалифицируются как вред здоровью средней тяжести. Девочка два месяца находилась на лечении в больнице, ей проведена операция", - уточняется в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.

Как пояснили в ведомстве, в связи с инцидентом следователи возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").