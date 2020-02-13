Четыре человека погибли при крушении самолета в Колумбии

БОГОТА, 13 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека стали жертвами авиакатастрофы, которая произошла на севере столицы Колумбии. Об этом в среду сообщило Управление гражданской авиации Колумбии.

"Управление сообщает о том, что примерно в 15:44 (23:44 мск) двухмоторный самолет под номером HK-4686... потерпел крушение вблизи аэропорта Гуаймараль, находящегося на севере города [Боготы]. По предварительным данным, четверо пассажиров самолета погибли", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что воздушное средство направлялось в город Вильягарсон (юго-западный департамент Путумайо). На месте крушения уже работают спасательные службы и представители управления. Начато расследование.