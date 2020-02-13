Полиция пресекла дебош в изоляторе на юго-западе Москвы

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Трое обвиняемых устроили дебош в изоляторе временного содержания (ИВС) на юго-западе Москвы, полицейские пресекли их действия. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.

"1 февраля в ИВС УВД по ЮЗАО, трое обвиняемых в совершении различных преступлений, предусмотренных УК РФ, отказались выполнять правила внутреннего распорядка и режима содержания, выражались нецензурной бранью, оскорбляли сотрудников полиции, вели себя агрессивно, повредили внутрикамерное имущество", - рассказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что граждане не реагировали на требования сотрудников успокоиться, в результате полицейским пришлось пресечь их действия. Медпомощь никому не потребовалась.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в этой камере ИВС содержались трое обвиняемых: один - в разбое, другой - в краже, третий - в убийстве. По данным источника, они сломали смеситель, затопили камеру и ударили осколком металлической трубы одного из полицейских, зашедших в камеру, чтобы пресечь противоправные действия, причинив ему травму плеча.

По словам источника, правонарушителей развели по разным одиночным камерам, по факту случившегося начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

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