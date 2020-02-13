Источник: в администрации Рамонского района Воронежской области проходят обыски

ВОРОНЕЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Представители силовых структур проводят обыски в здании администрации Рамонского района Воронежской области, на главу которого в декабре было совершено покушение. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в силовых структурах региона.

"Оперативные мероприятия и обыски проходят в администрации Рамонского района, где было покушение на главу Николая Фролова. Следователям помогают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

Покушение на Фролова произошло 26 декабря прошлого года в поселке Рамонь. Когда он вышел из дома и подошел к своей машине, сработало самодельное взрывное устройство. В результате инцидента чиновник получил серьезные ранения левой ноги. Возбуждено уголовное дело, которое затем было передано для расследования в центральный аппарат СК РФ.

В начале февраля Фролов вышел на работу. Он стал главой Рамонского района в июле 2018 года.