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В Бурятии возбудили дело в отношении авиакомпании из-за неуплаты налогов

Авиационная компания "ПАНХ" не выплатила более 32 млн рублей

ТАСС, 14 февраля. Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовные дела в отношении авиационной компании "ПАНХ" в Республике Бурятия по факту невыплаты налогов на сумму более 32 млн рублей, сообщается в пятницу на сайте Восточно-Сибирская транспортная прокуратуры.

"По материалам проверки прокуратуры Восточно-Байкальским следственным отделом в отношении руководителя ООО "Авиационная компания "ПАНХ" возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента"), части 1 статьи 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации…"), - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данным статьям предусмотрено в виде лишения свободы на срок от двух до трех лет с лишением права занимать должности.

Авиакомпания "ПАНХ" основана в 2009 году в городе Улан-Удэ в качестве авиаперевозчика осуществляющего выполнение чартерных и региональных рейсов. В авиапарке - 17 воздушных судов. Полеты выполняются в Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Нижнеангарск, Краснокаменск. Чартерные рейсы авиакомпании "ПАНХ" выполняются по всей территории России.

Теги
РоссияБурятия
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